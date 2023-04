A járási ügyészség indítványa szerint az eljárás során felmerült, több mint 100 ezer forintot kitevő bűnügyi költséget is neki kell majd megfizetnie.

Az alkoholfüggőségben szenvedő fiatal férfi tavaly december 28-án, a délutáni órákban ittas állapotban felhívta a 112 központi segélyhívószámot, majd a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére olyan valótlan bejelentést tett egyik ismerőse és egyben haragosa ellen, mely szerint a három házzal mellette lakó nő rendszeresen bántalmazza, üti-veri az öt kiskorú gyermekét fakanállal, bottal és más eszközökkel. Elmondta továbbá, hogy a bejelentését öt perccel megelőzően a nő a gyerekeit végigverte az utcán, ahol laknak, amit ő és a párja is látott. A férfi ezen bejelentése valótlan volt, mert a feljelentett nő nem bántalmazta a gyermekeit és a sértett a négy kiskorú gyermekével nem is tartózkodott aznap otthon, ezért a férfi nem is láthatta őket.

A férfi a valótlan bejelentését a lakóházához kiérkező járőröknek is megismételte, azt fenntartotta, de a rendőrök már a helyszínen megállapították a bejelentés valótlanságát, ezért a bejelentés alapján nem indult büntetőeljárás. A férfi a rendőrségi ügyeletre tett valótlan bejelentésével szándékosan hamisan vádolta meg a sértettet súlyos bűncselekmény – kiskorú veszélyeztetésének büntette – elkövetésével.