Szombati Andrea hangsúlyozta, abszolút gyorshajtásnak nevezik, amikor a járművezető túllépi az adott útszakaszon megengedett sebességhatárt. Békésben emiatt a múlt évben közigazgatási eljárás indult a legtöbb esetben (29 151). Képfelvételt 10 863 gyorshajtóról fix traffipaxokkal készítették, 18 288 sebességtúllépést pedig változtatható helyű mérőeszközök dokumentáltak.

Egy meggondolatlan manőverből könnyen lehet frontális ütközés

A megengedett sebesség betartása is lehet ugyanakkor gyorshajtás – ezt hívják relatívnak –, egyben büntetendő cselekedet.

– A KRESZ előírja, hogy a járművel a forgalmi, az időjárási és a látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni – ecsetelte Szombati Andrea. – Figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra. Tehát, amikor köd vagy egyéb más ok miatt csupán néhány méter a belátható útszakasz, a járművezetőnek nem a megengedetthez kell igazítania a haladási sebességét, hanem az éppen adott körülményekhez.

Ráadásul az útviszonyok akár rövid szakaszokon belül is változhatnak. Egy száraz útszakaszt métereken belül követhet egy vizes, csúszósabb rész, ezért nagyon óvatosnak kell lenni, az előzést jól meg kell fontolni. Ha rosszak a látási viszonyok, nagyon nehéz megbecsülni a szemből érkező járművek sebességét, távolságát. Egy meggondolatlan manőverből könnyen lehet frontális ütközés. Szóval, az időjárás változása a látási és az útviszonyokra is nagy hatással van.

Centimétereken is múlhat, hogy bekövetkezik-e baleset

A szóvivő kiemelte, minden járművezetőnek tudnia kell, hogy a közúti közlekedés akkor is veszélyes üzem, ha ideálisak a körülmények. Jelentéktelennek tűnő szabálytalanságok miatt is történhet tragédia, másodpercek tört része alatt bekövetkezhet baleset, és a következményeket utólag már nem lehet megváltoztatni, elhárítani. Előre kell gondolkodni, felelősségteljesen kell közlekedni, hiszen minden baleset mögött sérültek, anyagi káros balesetnél károsultak vannak. Amikor a körülmények romlanak, a veszély fokozódik, tehát még jobban oda kell figyelni.

– A sebességnek nemcsak a haladáskor, hanem a megálláskor is döntő a jelentősége – hangsúlyozta Szombati Andrea. – Ha egy váratlanul felbukkanó akadály vagy kialakult forgalmi helyzet miatt hirtelen meg kell állni, egyáltalán nem mindegy, mekkora utat tesz meg addig a jármű. Amíg a vezető reagál, cselekszik, a jármű addig is megtesz egy utat, majd fékezés alatt is halad előre. Ha nagyobb sebességről indul ez a folyamat, akkor hosszabb lesz a fékút, és így a féktávolság is. Akár métereken, sőt centimétereken is múlhat, hogy bekövetkezik-e baleset. Így döntő jelentősége van annak, hogy a járművezető a megengedett határon belül, és olyan sebességgel hajtson, ami az adott körülmények, útviszonyok, látási viszonyok között biztonságos.

Az öreg gumiabroncs kevésbé tapad Szombati Andrea elmondta, ügyelni kell arra, hogy a gumiabroncs ne legyen elöregedett, hiszen akkor a tapadása jelentősen romlik. Figyelni kell arra is, hogy a rakomány, a vontatmány hat a jármű menettulajdonságaira, megváltoztathatja a fékezhetőséget, a kormányozhatóságot. Ezért semmiképpen nem szabad túlterhelt járművel közlekedni.

Személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek (2022)

Magyarország: 14 679

Békés vármegye: 474

Gyorshajtás miatti személyi sérüléses balesetek (2022)

Magyarország: 4159

Békés vármegye: 121

Forrás: police.hu