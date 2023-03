A Békés Vármegyei Főügyészségen ismertették, a férfi számtalan alkalommal volt büntetve az elmúlt évtizedek alatt jellemzően vagyon elleni és erőszakos bűncselekmények miatt. Legutóbb tavaly szeptemberben szabadult a vele szemben súlyos testi sértés bűntette miatt kiszabott négy év nyolc hónap időtartamú fegyházbüntetésből.

A férfi munkaviszonnyal, legális jövedelemmel nem rendelkezik, megélhetését vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből fedezi.

Tavaly december végén egy hátsó záratlan kiskapun keresztül bement egy kardoskúti családi ház udvarára, majd a nyitott tárolóból eltulajdonított összesen 280 ezer forint értékben egy damilos fűkaszát, valamint 360 liter gázolajat, amelyet tizennyolc, egyenként 20 literes kannában tárolt a sértett.

Idén január végén egy orosházi, Kisvasút utcai építési telekre hatolt be a kerítést letaposva. Két konténert feltört, azokból több mint 1 millió forint értékben vitt el szerszámgépeket. Néhány nap múlva visszament ugyanarra az építési telekre, és az ott lévő munkagépekből – részben a tanksapka lefeszítésével – 300 ezer forint értékű üzemanyagot eresztett le. A rongálással is százezer forintos kárt okozott. A terhelt február elején szintén a kerítést letaposva ment be egy orosházi családi ház udvarára; a nyitott melléképületből meglovasított egy kerékpárt, két félig töltött gázpalackot, valamint hat üveg szeszesitalt, összesen 80 ezer forint értékben.

A férfi letartóztatásának több indoka is fennállt: a szökés, elrejtőzés veszélye, a bűnismétlés veszélye, valamint a bizonyítás veszélyeztetése. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója a járási ügyészség indítványával egyetértve egy hónapra elrendelte a letartóztatását.