A vádirat szerint a férfi – aki kisteljesítményűkazán-fűtői szakképesítéssel rendelkezik – 2018 óta lakott egy általa bérelt eleki családi házban, amit 2020 tavaszán részletfizetéssel akart a tulajdonostól megvenni. Adásvételi szerződést is kötöttek, azonban a terhelt a részleteket nem fizette, ezért a tulajdonos az adásvételi szerződéstől írásban elállt, és a bérleti jogviszonyt 2020. szeptember 3-ai időponttal felmondta.

A terhelt közben 2020 nyarán több környékbeli lakóval is konfliktusba került, mert nem tartotta be a kölcsönös együttélés szabályait. Rendszeresen hangosan ordítozott és hallgatta a zenét, a hajnali órákban az utcai vaskaput teljes erővel bevágta, felébresztve a szomszédokat. Több környéken lakó helytelenítette ezt, és szóvá is tették ezt a férfinak, aki minderre agresszívan reagált.

Könnyen robbanás történhetett volna

A terhelt és élettársa 2020. szeptember 4-én, a reggeli órákban kiürítette az albérletet, a holmijukat bepakolták egy személyautóba, illetve felrakták egy utánfutóra. A költözés végén az albérlő a konyhában a gáztűzhely mellett működő gázkazánt nem zárta el, hanem őrlángon üzemeltette tovább, és működésben, szintén őrlángon hagyta a fürdőszobában falra szerelt vízmelegítő gázbojlert is.

Ezt követően a konyhában a tulajdonában lévő, vezetékes gázról működő tűzhelyet leszerelte, egyidejűleg a gázfővezeték leágazásánál található gázelzáró golyóscsapot félig nyitva hagyta, így ömleni kezdett a gáz.

Ezt követően bezárta az ingatlant, és távozott a helyszínről. A kiáramló gáz a konyhában a mennyezet alatt szétterült, és a födém alatt vastag rétegben felgyülemlett. A konyha felső részéből kiszorította a levegőt, majd a gáz átbukott a szomszédos helyiségekbe vezető csukott ajtónyílásokon, és ezen helyiségek mennyezete alatt is kezdett kialakulni egy egyre vastagabb gázréteg. Ezeken a térrészeken a metán gáz és a levegő robbanóképes elegye alakult ki, amely az épületben kiépített villamos rendszerben lévő valamelyik elektromos berendezés ki- vagy bekapcsolásakor keletkező szikrától azonnal berobbanhatott volna. A veszélyhelyzetet csak súlyosbította, hogy a konyhában és a fürdőszobában nem kapcsolta ki a férfi a gázüzemű berendezéseket.

Szerencsére nem csengetettek, és nem kapcsoltak világítást

Az ingatlan tulajdonosa és egy gázszerelői szakképzettséggel rendelkező ismerőse a délutáni órákban ment az ingatlanhoz, ahova a tulajdonos be akart csengetni, de ismerőse rábeszélte, hogy van náluk pótkulcs, azzal menjenek be. A ház udvarára bejutva, a bejárati ajtó előtt az ismerős férfi észlelte, hogy süvítő hang hallható. Amikor benyitott a lakásba, felismerte a gázömlést, és a csapok elzárásával, illetőleg az áramforrás kikapcsolásával a további gázáramlást, és robbanásveszélyt a tűzoltók megérkezéséig megszüntette.

Az ügyészség álláspontja szerint a robbanás csak azért nem következett be, mert a tulajdonos nem csengetett be, és ismerőse nem kapcsolta fel a világítást, amikor belépett a lakóépületbe.

A terhelt a golyóscsap szándékos megnyitása miatti gázömlés és robbanásveszély okozásával a lakóingatlan 10-20 méteres körzetében tartózkodó utcabeliek, illetve utcán közlekedő személyek életét, testi épségét veszélyeztette, és a ház megrongálódásának közvetlen veszélyét idézte elő.

Lehetővé tette a gázlopást is

A helyszínre kiérkező gázszolgáltató szakemberei a gázcsövek és gázóra átvizsgálása során észlelték, hogy a vádlott korábban a gázóra plombáját megszakította, a mérőóra számlapját kivette, és a számlálókat beragasztva lehetővé tette a gázlopást, emiatt szabálysértési eljárás indult ellene.

A járási ügyészség a terhelt beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában azt kezdeményezte, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönre ítélje, határozott időre tiltsa el a közügyek gyakorlásától és végleges hatállyal a kisteljesítményűkazán-fűtői foglalkozástól, valamint kötelezze őt a nyomozás során felmerült, 360 ezer forintot meghaladó bűnügyi költség megfizetésére.