Aki mindig használja, annak a kezében van a mozdulat, amikor beül az autóba, elindulás előtt automatikusan bekapcsolja a biztonsági övet. Nem is kell erre külön figyelnie, rutinosan nyúl az övért és csatol, ha vannak utasai, őket is erre kéri. Sajnos nem mindenkinek van ebben gyakorlata, a rendőrök naponta találkoznak olyanokkal, akik csak akkor kapkodnak, amikor rendőrt látnak.

Vezetőként teszik mindezt úgy, hogy közben haladnak a forgalomban, de megosztják a figyelmüket. Túl gyorsan húzzák meg az övet, ami megfeszül, a vezetőülésben bal kézzel próbálják áthúzni maguk előtt az övet, ami a legtöbbször nem sikerül.

Azt, amit a rendőrök tapasztalnak, a közelmúltban egy felmérés is megerősítette. Az eredmény alapján kijelenthető, hogy Magyarországon az övhasználati hajlandóság az elmúlt években nem javult, és jelentősen elmarad a legfejlettebb közúti közlekedésbiztonsággal rendelkező európai országokban tapasztalható állapotoktól. A 2021-es statisztikai adatok azt is kimutatták, ha a gépjárműben utazók közül 10%-kal többen kötötték volna be magukat, akkor 65 ember nem halt volna meg közlekedési baleset során.

Hasonlóan elgondolkodtatóak a Békés vármegyei tapasztalatok is, hiszen 2022-ben 15-en vesztették életüket olyan járműben, amelyben biztonsági övet kellett volna használniuk, de közülük 10-en nem voltak bekötve. A Magyar Rendőrség CSAT(T)LAKOZZ! címmel országos kampányt indított, amelyben felhívja a figyelmet a biztonsági öv és a gyermekülés helyes használatára, azok megkérdőjelezhetetlen fontosságára.

Ehhez csat(t)lakozik a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy kihívással, amelynek lényege, hogy ismerőseik körében minél többen mutassak jó példát. A Békéscsabai Jókai Színház Jászai Mari-díjas színművésze, Csomós Lajos, Csomi profi, hiszen mindig bekapcsolja a biztonsági övét. A rendőrség felkérésére azonban vállalta, hogy közreműködik egy kisfilm elkésztésében, amelyben eljátssza az ellenkezőjét.

Egy olyan autóst alakít, aki csak akkor kapcsol, amikor rendőrt lát. Pedig nem a rendőrtől, a bírságtól kell tartani, hanem a súlyos, életveszélyes sérüléstől, a tragédiáktól.

A kihívás lényege, hogy ismerőseik körében minél többen mutassanak példát, álljanak közénk! Legyenek olyanok, mint mi és Csomi! Közösségi oldalaikon képekkel mutassák meg, mennyire profik ebben, hogyan vigyáznak magukra, utasaikra, köztük a gyermekekre, és adják tovább a kihívást, kérjék meg erre ismerőseiket is! Vagy csak osszák meg a kisfilmünket!

A bejegyzéseiket hashtaggel jelöljék (#legyelteisprofi), hogy májusban, a közlekedési kultúra napján megmutathassuk, milyen sokan vagyunk, akik tesznek a saját biztonságukért, szeretteik biztonságáért! Kapcsolódjanak be minél többen, hogy minél kevesebb sérültje, áldozata legyen a közúti baleseteknek! … hiszen mindenkit hazavárnak - adta hírül a police.hu.