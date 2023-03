Internetes csalásokból élő párost vett őrizetbe hétfőn a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya. Az élettársak a gyanú szerint az egyik internetes oldalon még 2022 júniusa és novembere között kínáltak olyan dolgokat, amelyekkel nem is rendelkeztek. Többek között mobilházat, targoncát, traktort, medencét hirdettek, ezekért rendszerint több százezer forintot, de esetenként milliós összegeket kértek.

A traktor árát például három és félmillió forintban határozták meg. Ez a gép piaci árának töredéke volt, akadt is rá vevő. A páros azonban végül nem akarta beérni az eredetileg megjelölt árral, azt mondták a vevőnek, hogy nagy az érdeklődés a traktorra, ezért ha azt akarja, hogy az övé legyen, fizessen még többet. A férfi és a nő több embert vettek rá arra, hogy nyissanak bankszámlákat, köztük volt a férfi testvére is. Ezekre a számlákra kérték a kialkudott vételárat, illetve az előlegeket. A hirdetéseikre jelentkezőknek álnéven, a számlatulajdonosok nevén mutatkoztak be. A nyomozás eddigi adatai szerint 17 vármegyében 71 internetezőt több mint 17 millió forinttal károsítottak meg, de a folyamatban lévő büntetőeljárás során a sértettek száma várhatóan bővül. A hernádi párost a rendőrség csalás bűntett elkövetésével gyanúsítja – írja a police.hu.

Legyünk óvatosak, ha interneten vásárolunk!

A történtek kapcsán a Békés vármegyei rendőrség mindenkit arra kér, hogy legyen nagyon körültekintő, ha interneten vásárol! Használt cikkek esetében a piaci árnál jóval alacsonyabb ár gyanús lehet. Ha például egy több százezer forintért megvásárolható telefont alig használt, jó állapotú megjelöléssel néhány tízezer forintért hirdetnek, érdemes jobban utánanézni az eladónak. Webáruházaknál nézzék meg az üzemeltető adatait, a kapcsolattartási adatokat és a vásárlási feltételeket! Érdemes rákeresni az áruház, eladó értékelésére is az interneten, mert vannak esetek, amikor a korábbi károsultak leírják tapasztalataikat a cégről, eladóról. Ha még a vásárlás előtt elolvassuk ezeket, elkerülhető, hogy magunk is csalás áldozatává váljunk. Bankkártya adataikat, kódjaikat csak a bank online fizetésére létrehozott oldalán adják meg (kereskedő oldalán vagy e-mailben soha)! Ha lehet, válasszák a személyes átvételi módot vagy az utánvételt!