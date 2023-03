Egy kamuti nő tett bejelentés a Békési Rendőrkapitányságra 2022. május 12-én arról, hogy tűzifát rendelt, de a várt mennyiségnél jóval kevesebbet kapott. Elmondta, hogy egy szórólapos hirdetés alapján, telefonon rendelte fát, amit egy férfi teherautóval ki is szállított a megadott címre – derül ki a police.hu tájékoztatásából.

A lerakodás után kifizette a megbeszélt vételárat, de később észrevette, hogy az a famennyiség, amit kapott, a fele annak, amiért pénzt adott. Ugyanígy járt egy muronyi nő is, akihez 2022. június 2-án érkezett meg a rendelt fa.

A kiszállítást végző férfiak gyorsan dolgoztak, majd miután megkapták a pénzt, sietősen távoztak.

A megrendelő itt is csak utólag vette észre, hogy csalás áldozata lett, a kifizetett mennyiségnél jóval kevesebbet kapott. Hat nappal később Dévaványán is hasonló eset történt. Itt is csupán a fele érkezett meg a rendelt mennyiségnek. A rendőrök alig néhány nappal a történtek után már gyanúsítottként hallgattak ki egy 35 éves sajószentpéteri férfit, aki ellen csalás vétség megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

A rendőrség a nyomozás során a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az eljárás iratait 2023. március 1-jén továbbította az ügyészségnek.

A rendőrség a történtek kapcsán ismételten óvatosságra inti a tűzifát vásárlókat. Újsághirdetés, szórólap, internetes hirdetés útján, vagy házaló árusoktól való vásárláskor nagyobb az esélye annak, hogy csalás áldozataivá váljanak. Lehetőség szerint csak telephellyel és hiteles mérleggel rendelkező cégektől, vállalkozásoktól vásároljanak tüzelőt! A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb árról szóló ajánlatokat fontolják meg! Már a megrendeléskor előre egyeztessék a kiszállítás időpontját, és lehetőleg a lerakodáshoz kérjenek olyan családtagjuktól, vagy szomszédjuktól segítséget, akik jártasok a tüzelőanyagok vásárlásában.

Csak akkor fizessék ki a fát, ha megnézték, hogy olyan minőségű, amilyet szerettek volna és a jelenlétükben le is mérték az átadott mennyiséget! Csak a lepakolt fa árát fizessék ki!

Amennyiben az eladó előleget kér, legyenek nagyon körültekintőek. Ha nem ismerik jól a vállalkozót, céget, ne utaljanak előre, és ne adjanak át pénzt! A kiszállításkor idegeneket ne engedjenek be a házba! Mielőtt megérkeznek, készítsék elő a megbeszélt vételárat, ne a szállítók szeme láttára vegyék elő összes megtakarított pénzüket.

Ha mégis bűncselekmény áldozatává váltak, a legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívón, ahol a nap 24 órájában fogadják a hívásokat.