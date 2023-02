Mint portálunkhoz eljuttatott közleményükben írták, a meteorológiai előrejelzések alapján már pénteken megerősödhet több térségben is szél, de szombaton gyakorlatilag az egész ország területén viharos, minimum 70 km/órás széllökésekre számíthatnak a közlekedők. A Magyar Közút arra figyelmeztet, hogy csak akkor induljanak el az autósok a következő napokban, ha nem tudják elhalasztani utazásukat, előtte pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról a www.utinform.hu oldalon.

Az előrejelzések alapján szombaton az ország szinte teljes területén minimum 70 km/órás széllökések várhatóak. Tekintettel arra, hogy az elmúlt napok, hetek csapadékosabb időjárása miatt a legtöbb térségben felázott a talaj, ezért a viharos szél bárhol, bármilyen nagyságú, életkorú és teljes ép, egészséges fákat is kidönthet, ágakat szakíthat le.

A fentiek miatt a Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy az autósok a következő napokban ne parkoljanak fák alá, utazásukat pedig úgy időzítsék, hogy lehetőség szerint a viharos széllökések idején ne legyenek az utakon, hiszen nemcsak az országos közutak menti, hanem azon túli területekről is kidönthet egészséges, ép fákat is a szél, illetve ágleszakadások is nehezíthetik majd a közlekedést.

Az autósoknak érdemes még utazásuk előtt tájékozódniuk az aktuális út- és látási viszonyokról a www.utinform.hu oldalon, ahol a közútkezelő Útinform szolgálata folyamatosa publikál aktuális információkat az országos közutakról.