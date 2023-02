A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezen a héten három helyszínen tart toborzást. Békéscsabán, a Csaba Center Bevásárló- és Szórakoztató Központ földszintjén kedden 9 és 11 óra között, csütörtökön pedig 16 és 18 óra között várják a hivatásos szolgálat iránt érdeklődőket. Zsadányban és Okányban pedig csütörtökön a polgármesteri hivatalokban lesznek tájékoztatók, Zsadányban 9 órai, Okányban 10 óra 30 perces kezdettel hangzanak majd el a legfontosabb tudnivalók.

A rendőrök a határvadászok oktatásáról, munkájáról, valamint a 10 hónapos rendőrjárőr képzésről is beszélnek az érdeklődőknek, illetve válaszolnak a felmerülő kérdésekre, valamint a jelentkezés benyújtásához is minden segítséget megadnak. Akik a toborzó eseményekre nem tudnak elmenni, a képzésekről a rendőrség honlapján is megtalálnak minden információt. Emellett a [email protected] e-mail címre küldött levélben is lehet érdeklődni, jelentkezni - adta hírül a police.hu.