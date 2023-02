Ahogy korábban megírtuk, három Békés vármegyei tűzoltó – Bodorló Mihály tűzoltó őrnagy, Patai Sándor tűzoltó százados, valamint Baráth János tűzoltó alezredes – is köztük van, versenyt futnak az idővel, túlélők után kutatnak. Minden eszközt felhasználnak, ami a rendelkezésükre áll, a ballonokból készült vödrök mellett gyártottak már hosszabbítót és elosztót is a romok között fellelhető anyagokból. A török alakulatok támaszkodnak a szaktudásukra, többször kértek már szakmai segítséget. A HUNOR-tagok mindegyike jól van, a két csapat alegységvezetője arról számolt be, hogy töretlen a munkabírásuk, figyelnek arra, hogy kellő pihenőidő is jusson mindenkinek. Eddig tizenhét túlélőt mentettek ki a romok alól, és huszonkilenc halottat hoztak felszínre, valamint több állatot is kimenekítettek. A kép ritka pillanatban készült, amikor megálltak egy percre, hogy koszosan, fáradtan, mégis mosolyogva üzenjék meg, jól vannak.