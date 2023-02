Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon elmondták, Törökország az Európai Veszélyhelyzet-kezelési Központ online felületén hétfőn hajnali 4 óra 47 perckor kért segítséget az unió tagállamaitól, amelyre más országok mellett Magyarország is reagált. Törökország a segítséget 10 óra 22 perckor hivatalosan is elfogadta, így azonnal elkezdték megszervezni a magyar mentőcsapat kiküldését.

Három megyei tűzoltó is kiutazott

Várszegi György tűzoltó főhadnagytól megtudtuk, ezekben az órákban három Békés vármegyei tűzoltó is segít a katasztrófa sújtotta térség bajbajutottjain: – Bodorló Mihály tűzoltó őrnagy, a gyulai hivatásos tűzoltóparancsnokság, és Patai Sándor tűzoltó százados, a szeghalmi hivatásos tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnoka, valamint Baráth János tűzoltó alezredes, az orosházi katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelője utazott Törökországba.

A HUNOR mentőszervezet tagjaként, negyvenhét társukkal, két személykereső kutyával, több tonnányi felszereléssel indultak útnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Reptérről hétfőn este. Katonai repülőjük a törökországi Adanában landolt, ahonnan a helyi katasztrófavédelem által javasolt kárterületekre szállították őket tovább – részletezte. A szóvivő hozzátette, mind a három vármegyei tűzoltó terepre került, megkezdte az eltűnt személyek utáni kutatást, a romok alóli mentést.

Speciális felszerelésük, komoly szaktudásuk van

Haskó György tűzoltó ezredes, Békés vármegyei igazgatóhelyettes elmondta, a HUNOR (HUngarian National Organisation for Rescue services) Magyarország hivatalos, katasztrófák esetén bevethető, nemzetközi szervezetek által minősített, úgynevezett "nehéz minősítésű" városi kutató- és mentőcsapata. Békés vármegyében tizenketten – egy békéscsabai, három gyulai, két orosházi, öt szeghalmi és egy mezőkovácsházi szakember − a tagjai, közülük jelenleg tízen bevethetők.

Mindannyian szolgálati útlevéllel, speciális szakfelszereléssel, szaktudással, védőoltásokkal rendelkeznek. A kiválasztott három tűzoltó a törökországi kárterületen folyamatosan, 0-24 órában dolgozik, az ottani kárhelyparancsnok által meghatározott, a munka nehézségéhez igazított váltással.

A törökországi földrengés áldozatainak segítséget nyújtó Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kutató-mentő csapata az útnak indításán Budapesten 2023. február 6-án. A Hunor mentőszervezet csapata 55 fővel, a tűzoltókon kívül katonaorvosokkal és a mentőszolgálat munkatársaival indul Törökországba. Továbbá személykereső kutyákat is visznek magukkal.

Sokszor bizonyítottak már

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán olvasható: a HUNOR-t hazánk legjobb tűzoltói alkotják. A mentőcsapat legfőbb képessége a romok alatt rekedt áldozatok felkutatása, kimentése, valamint a sérültek elsősegélynyújtásban részesítése. A tűzoltók felszereléseikkel akár húsztonnás, több méter vastag fém és betondarabokat is képesek átvágni és mozgatni. Számos gyakorlaton és európai uniós misszióban vettek már részt, dolgoztak Ukrajnában, Japánban, Macedóniában, a 2014-as szerbiai árvíznél, de Magyarországon is többször helyt álltak, házrobbanásnál is végeztek kutatómunkát.