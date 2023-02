Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, így ez a nap azóta a kontinens számos országában az áldozatok napja. Magyarország húsz évvel ezelőtt, 1993-ban csatlakozott a kezdeményezéshez. A világnap célja, hogy felhívják a figyelmet azokra, akik bűncselekménnyel összefüggésben szenvedtek el valamilyen sérelmet. Fontos, hogy ilyenkor együttérzést és tiszteletet tanúsítsunk egymás iránt, ugyanis a baj bárkivel, bármikor megtörténhet. Szintén fontos célja ennek a napnak, hogy felhívja a figyelmet az áldozatsegítés fontosságára azért, hogy az áldozatok és a hozzátartozóik megfelelő segítséget kapjanak problémájuk megoldásához és az őket megillető jogok érvényesítéséhez – írja a police.hu.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak azok a munkatársai, akik ezen a szakterületen dolgoznak, kiemelt figyelmet fordítanak a továbbképzésükre és arra, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsanak más szakhatóságok képviselőivel. A bűncselekmények áldozatainak napja alkalmából szerdán egyeztetést tartottak a rendőr-főkapitányságon. Ezen részt vett dr. Kolysza-Tóth Annamária, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának vezetője és két munkatársa, valamint Ladányi Zoltán, a békéscsabai Áldozatsegítő Pont vezetője és Telekné Furák Mónika r. alezredes a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője. Ugyanezen a napon, szintén a továbbképzés jegyében Kaczkó Éva r. százados a rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Pedagógiai Karán egy filmvetítéssel egybekötött tanácskozáson vett részt, ahol az emberkereskedelem és a prostitúció áldozatainak megsegítése volt a fő téma. A világnap alkalmából nem csupán a továbbképzése fektettek nagy hangsúlyt a rendőrség szakemberei, hanem a megelőzési programokra is. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum és Kollégium rendészeti ügyintéző szakos diákjai Bátkai Miklós c. r. alezredes, kiemelt főelőadó vezetésével hasznos tanácsokat tartalmazó szóróanyagokat osztottak a békéscsabai piacon. Elbeszélgettek az érdeklődőkkel, fontos információkkal látták el őket a vagyonvédelem több területén is.

Kiemelten foglalkoztak az internetes csalásokkal, szinte minden érdeklődőnek felhívták a figyelmét a legfontosabb tudnivalókra. Hangsúlyozták, hogy ha interneten vásárolunk, mindig érdemes ellenőrizni az eladót a profilja, vagy a visszajelzések alapján. Fizetéskor csak a bank saját, online fizetésre létrehozott felületén adjuk meg a bankkártyánk adatainkat! A kereskedő oldalán, vagy e-mailben soha! Emellett ne fotózzuk le és ne küldjünk képet a bankkártyánkról senkinek! Egy adás-vétel alkalmával semmi szükség nincs arra, hogy az eladó megadja a bankkártyája adatait, kódjait ezért ne is tegyék ezt meg, bárhogyan és bárki kéri!