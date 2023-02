– Tetszett az a Facebook-poszt, azért is reagáltam rá – mesélte Pelleg József a Zsaru Magazin munkatársának. – Szép emlékeket hozott elő az az autó. Például azt, hogy akkor még párhuzamosan szolgáltunk Zsolttal.

Mindketten közlekedési járőrnek szereltek fel 1990-ben. Pelleg József a Gyulai, míg Szalay Zsolt a Békéscsabai Rendőrkapitányságra.

– Tudtunk egymásról, és valahogy úgy hozta az élet, hogy egymással párhuzamosan ugyanaz történt velünk – mesélte Pelleg József. – Ugyanakkor végeztük el a szaktanfolyamot, ugyanakkor lettünk helyszínelők, csak Zsolt Békéscsabán, én meg Gyulán. Aztán elvégeztük a főiskolát. Gyulán lettem a közlekedésrendészeten osztályvezető-helyettes, Zsolt pedig Békéscsabán lett szintén osztályvezető-helyettes.

A teljes párhuzamosság 2000-ben egy kicsit megszűnt, mivel Pelleg József nyugdíjba vonuló osztályvezetője helyére került. A következő kapcsolódási pont 2007 volt.

A legjobb közlekedési szakemberekkel dolgozott

– Az integrációnál lehetőséget kaptam arra, hogy olyan csapatot állítsak össze, mellyel hatékonyan és hosszú távon eredményesen lehet dolgozni – magyarázza Pelleg József. – A megye legjavát válogattam össze közlekedési szakemberekből. Az egyik biztos pontnak Zsolt számított.

– Én is osztályvezető voltam 2007-ig, csak én a Békéscsabai Rendőrkapitányságon, Józsi pedig a megyei főkapitányságon – vette át a szót Szalay Zsolt alezredes. – Ekkor kértem, hogy helyezzenek alacsonyabb beosztásba. Így azóta vagyunk közvetlen kollégák, de ahogy mondta, 1990-től párhuzamosan ugyanazt csináltuk.

Hogy mennyire sikerült jó csapatot összeválogatnia 2007-ben az osztályvezetőnek, arra a legjobb bizonyíték, hogy Békés megyében egyre jobbak a közlekedési statisztikák. Pelleg József munkája elismeréseként az Év rendőre címet is megkapta 2020-ban.

– Azért azt fontos kiemelni, hogy ez a díj nem csak nekem szól – emelte ki. – A kollégák nélkül ezt nem kaptam volna meg. Én egy vagyok a sok közül, aki a munkáját végzi. Ha az a sok ember, aki akár itt dolgozik a vármegyei főkapitányságon, akár a városi kapitányságokon, nem végezné sikeresen a munkáját, akkor nem lennének eredmények sem. Olyan csapat vesz körül, amelynek tagjai szakterületükön csúcsteljesítményt nyújtanak.

– A szakmai együttműködés egyébként mindig is megvolt köztünk – erősítette meg Szalay Zsolt –, de előre soha semmit nem beszéltünk meg. Józsi szélesebb perspektívában látja a munkát, én egy-egy konkrét esetre koncentrálok.

Természetesen a kezdeteket is felidézték, hogyan melyikük miért lett zsaru.

– Az biztos, 1990-ben nem gondoltam volna, hogy 2023-ban is itt leszek – mondta Pelleg József. – Eredeti foglalkozásom autóvillamossági műszerész. Annak idején a szervizbe sokszor hoztak be vagy szolgálati vagy balesetes autót szemlére. Nekem egyszerűen megtetszett, amit a rendőrök csináltak. Úgyhogy eldöntöttem, váltok. Ezt azóta sem bántam meg.

– Nálam kicsit más volt a motiváció – mesélte Szalay Zsolt. – Sorkatonai szolgálatot teljesítettem a határőrségnél, amikor toborzást tartott nálunk a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A végén megkérdezték, hogy ki akar rendőr lenni. Kezdtem rajta gondolkodni, végül lokálpatriótaként bejöttem a kapitányságra, és jelentkeztem. Így kezdtem közlekedési járőrként.

Pelleg József

Az osztályvezető szerencsésnek érzi magát, mert 2007 óta, hogy összeállította a csapatot, szinte ugyanazok dolgoznak az osztályon.

– Egy biztos, szeretjük ezt a hivatást – hangsúlyozta Pelleg József. – Ezt máshogy nem is lehetne csinálni. Számíthatok a kollégákra.

A Balatonon is megnézte a baleseti képeket

– Én sem vettem rossz néven, amikor a családdal a Balatonnál nyaraltunk, Józsi pedig hívott, hogy lenne egy baleset, szeretné, ha ennek a fotóit én is megnézném – emlékezett vissza egy esetre Szalay Zsolt. – Mondtam, hogy küldjék el a képeket, rápillantok. A teraszon leültem, kicsit kényelmesebben, mint a kapitányságon, és megnéztem.

– Végül olyan következtetéseket vont le Zsolt a képek alapján, amik megállták a helyüket, és meg tudtuk oldani az esetet – reagált Pelleg József. – Egyébként a mi korosztályunk talán az utolsó, amelyik még írógéppel kezdte írni a jelentéseket, most pedig modern informatikai eszközökön dolgozunk.

– Pontosan így van – mondta az osztályvezető-helyettes. – Ha csak a fotózást vesszük, amikor mi kezdtünk baleseti helyszínelőként, még Praktika-gépen fényképeztünk. Az elkészült fotókat mi hívtuk elő. Most meg? Azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy sok képet készítsenek, hogy aztán a legjobbakat tudjam belőle kiválogatni.

Minden balesethez kimegy a megyében

Pelleg József, ha teheti, minden balesethez kimegy a megyében. Ezt a szakmai érdeklődésével is magyarázza, sőt, ha kell, szívesen segít is a kollégáknak. A családja mindenben támogatja. Felesége is tudja, hogy ez a munka nem reggel 8-tól délután 4-ig tart. Van, amikor éjszaka és hétvégén is megcsörrenhet bármikor a telefon. Két fia közül az egyiket az osztályvezetőnek sikerült is „megfertőznie” a rendőri hivatással, baleseti helyszínelő a Gyulai Rendőrkapitányságon.