Dr. Szombati Andrea hangsúlyozta, tavaly a legtöbb baleset elsőbbségadás elmulasztása miatt történt, és a kanyarodási szabályok megszegése is a három legfőbb baleseti ok között van.

– Ezek a mozgás közben elkövetett szabálytalanságok drónos ellenőrzésekkel jól dokumentálhatók – emelte ki a szóvivő. – Az eszközök fotót is tudnak készíteni, de a cél az, hogy ne csupán egy pillanatot, hanem magát a folyamatot, forgalmi helyzetet sikerüljön rögzíteni. Ezért Békésben az ellenőrzések többségénél a videós üzemmódot használja a rendőrség.

– A záróvonal átlépésénél is fontos, hogy a felvételen a jármű mozgása látszódjon. Jó minőségű képsorok készülnek, így az is jól kivehető, hogy a járműben ülők használják-e a biztonsági övet.

Dr. Szombati Andrea kitért arra, Békés vármegyében tavaly 14-en vesztették életüket olyan járműben, amelyben biztonsági övet kellett volna használniuk. Közülük 10-en nem voltak bekötve. Ha bekapcsolták volna az övet, lett volna esély arra, hogy a sérülésük ne legyen halálos. Azzal is kevesen számolnak, hogy ha nem használják a biztonsági övet, utasaikat is veszélyeztetik. Amikor egy ütközéskor a jármű sebessége hirtelen nullára csökken, olyan erők hatnak, amelyek kimozdítják őket az ülésből, testük tehetetlenül csapódik ide-oda az utastérben. Ez is súlyos vagy végzetes kimenetelű sérülésekkel is járhat.

Az eszközöket képzett kezelők irányítják

– A drónok alkalmazásánál a szabálytalanságot elkövető járművezetőket a rendőrök leállítják. Tehát nem utóbb, hanem rögtön az ellenőrzés idején és helyszínén tájékoztatják őket az ellenőrzés megállapításáról – ecsetelte a szóvivő. – Vannak olyan szabálytalanságok, amelyeknél a jogszabály fix bírság kiszabását írja elő, tehát a rendőr nem mérlegelhet. Így például, ha valaki lakott területen belül nem használja a biztonsági övet, 10 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetnie. Lakott területen kívül ez az összeg 15 ezer, míg autópályán, autóúton 20 ezer forint.

– Elsőbbségi szabály megszegésekor a bírság mértékét befolyásolja, hogy éppen akkor, amikor a járművezető nem tett eleget ezen kötelezettségének, volt-e ott olyan jármű, amelyet el kellett volna engednie vagy nem. Záróvonal átlépésekor is meghatározott a bírság összege, a jogszabály 10 ezer forintot ír elő.

Dr. Szombati Andrea elmondta, ha valaki vitatja a szabálytalanság tényét, megnézheti a felvételt, a helyszínen azonban, mivel az eszköz működik, és ehhez az ellenőrzést meg kell szakítani, erre a technikai lehetőség korlátozott. Olyan esetekben, amikor a közlekedő nem fogadja el a helyszíni bírságot, szabálysértési feljelentés készül, és az ennek alapján induló eljárás során az ügyfél megtekintheti a felvételt.

– Az ellenőrzésekkel kapcsolatosan érkező negatív hozzászólásokat érdemes összevetni egy közúti tragédiáról szóló hír alatt megjelenő kommentekkel – hangsúlyozta dr. Szombati Andrea. – Amikor valaki vétlenül sérül meg, netán meghal egy balesetben, az internetezők rendre elítélik az okozót, és szorgalmazzák, hogy a rendőrség szűrje ki az ilyen szabálytalankodókat a forgalomból.

A vasúti átjáróknál is bevethetik a repülő eszközöket

– Az ellenőrzésekről szóló híranyagoknál ugyanakkor vegyes a kép. Vannak, akik fontosnak tartják, támogatják a rendőrség tevékenységét, és le is írják, hogy őket nem zavarja, ha akár drónnal is ellenőrzik, hiszen betartják a szabályokat. Mások viszont megkérdőjelezik a szakszerű, jogszerű ellenőrzések létjogosultságát. Ha a baleseti adatokat, tapasztalatokat, vétlen áldozatokat nézzük, nem kell megmagyarázni, miért alkalmazza ezt az eszközt és módszert is a rendőrség. A szabályokat ugyanakkor nem csak ott kell betartani, ahol tudjuk, hogy ellenőrzés van.