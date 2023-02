Dr. Szombati Andrea hangsúlyozta, a csalók a cég magas szintű vezetőjeként telefonon felhívják az alkalmazottat vagy e-mailt küldenek neki. Gyakran használják a Titoktartás, A cég bízik Önben!, a Jelenleg nem vagyok elérhető kifejezéseket. Azt közlik, hogy a részletes instrukciókat később tudatják vagy egy harmadik személy küldi majd ezeket e-mailen. A kapott utasításoknak megfelelően az ügyintézők némelyike a pénzt a csalók által kezelt bankszámlára utalja.

Legyen gyanús, ha közvetlenül egy olyan vezető keresi önt, akivel eddig nem került kapcsolatba, teljes titoktartást kér, nyomást, sürgetést, fenyegetés érez a részéről, esetleg a telefonáló szokatlanul kedves vagy jutalmat ígér. Arra kérheti, hogy térjen el a megszokott ügyintézéstől.

A szóvivő kitért arra, a cégvezetők legyenek tisztában a veszélyekkel, és győződjenek meg arról, hogy ezeket az alkalmazottak is ismerik. Figyelmeztessék munkatársaikat, hogy legyenek elővigyázatosak a fizetési kérésekkel. Vezessenek be belső protokollokat a kifizetésekkel kapcsolatban, eljárást arra, miként ellenőrizzék az e-mailben érkezett fizetési kérés jogosságát. Vizsgálják felül a cég weboldalán szereplő információkat, ha szükséges, korlátozzák ezeket, és legyen óvatosak a közösségi média oldalain. Mindig értesítsék a rendőrséget, ha csalást észlelnek, akkor is, ha nem dőltek be a bűnözői üzenetnek!

Dr. Szombati Andrea hangsúlyozta, az alkalmazottak szigorúan tartsák be a fizetéssel és a beszerzéssel kapcsolatos biztonsági szabályokat, mindig figyelmesen ellenőrizzék az e-mail címeket, amikor bizalmas információkat kezelnek vagy pénzt utalnak. Ha kétségük merül fel egy fizetési kéréssel kapcsolatban, egyeztessenek legalább egy kollégával. Soha ne nyissanak meg gyanús linkeket vagy mellékleteket, amelyek e-mailen érkeznek. Legyenek különösen figyelmesek, ha a magán e-mail fiókjukba lépnek be a céges számítógépen! Ne osszanak meg információt a cég szervezeti felépítésével, biztonságával és eljárási rendjével kapcsolatban. Ha gyanús e-mailt vagy telefonhívást kapnak, mindig jelezzék vezetőjüknek!

