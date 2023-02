– Ritkán kapunk iskolákba ilyen invitálást, de örömmel jöttünk, mert jó az, ha az elméleti ismereteket megtapasztalják a valóságban. Itt tényleg ég a tűz. Ez valóban nagyon meleg. Mi, tűzoltók azt mondjuk, minden nagy tűz kis tűzzel kezdődik. De ha időben elkezdődik az oltása, lehet, hogy sokkal kisebb kárral megfékezhetjük. Egy intézményben alap, hogy tudjuk, hol vannak a készülékek. De az is alap, hogy tudjuk azokat használni. Bajban, stresszhelyzetben, a cselekvés pillanatában nem biztos, hogy minden is eszünkbe jut. Ezért is jó, ha ilyen alkalmakkor felidézzük az ismereteket, gyakorolhatunk – mondta a szakember, majd mutatta is a fellobbanó, magasra felcsapó lángok mellett a tennivalókat. Több pedagógus a hallottak, látottak után kipróbálta a szakszerű és gyors tűzoltást Rákóczitelepen.