A százados, aki a kölcsönös bizalomra, emberismeretre és szorgalomra épít. Gyorsan, pontosan, jó hangulatban dolgozik. Bármilyen munkáról is legyen szó, nem mindig egyszerű ezt megvalósítani.

– De közöttünk vannak, akik sokat igyekeznek tenni azért, hogy akármilyen helyzet is adódjon, sikerüljön. Ebben élen jár Varga Zoltán rendőrszázados, a Battonya Határrendészeti Kirendeltség hatósági alosztályvezetője – fogalmaznak a rendőrök kollégájukról, aki Budapesten kezdte hivatásos szolgálatát határőrként 2006-ban, s mivel mezőkovácsházi születésű, vissza szeretett volna kerülni Békésbe. Ez egy évvel később megvalósult, azóta Battonyán szolgál. Kezdetben járőrként, majd a határrendészeti osztályon előadóként dolgozott, s miután közlekedési szakon diplomát szerzett a Rendőrtiszti Főiskolán, a hatósági alosztály vezetését bízták rá parancsnokai. Nem bánták meg, hiszen azóta már szállóigévé vált: ha egy nagyobb erőt igénylő, akár váratlanul jelentkező határrendészeti feladatra kell egy csapatot összeállítani és jól működtetni, akkor „Zoli megoldja”.

A százados röviden összefoglalta a titkát: a kölcsönös figyelemre, bizalomra, segítőkészségre épít és nagyon számít a fiatalokra is. Folyamatosan arra törekszik, hogy jól megismerje a kollégáit, tisztában legyen az erősségeikkel, illetve azzal, mi jelent számukra nehézséget. Próbálja úgy osztani a feladatokat, hogy mindenki abban mutathassa meg magát, amiben jó. Fontosnak tartja, hogy történjék bármi, még nagyobb terhelés alatt is jó hangulatban tudjanak dolgozni. Ő maga is a csapat része, a tervezés, szervezés mellett a feladat megoldásában is tevékenyen részt vesz. A szolgálatban ugyanolyan kitartó, mint a sportban. Egyik nagy célja vált valóra, amikor 2022 nyarán Nagyatádon teljesítette a 3,8 kilométer úszásból, 180 kilométer kerékpározásból és 42 kilométer futásból álló kihívást.

2022-ben körbefutotta a Tisza-tavat is, ami 65 kilométeres táv. Ugyanezt Békés vármegye rendőreiből álló csapatával is teljesítette. Részt vett a Szeged Maratonon, valamint Mártélyon egy 6 órás futáson is, amelyen 54 kilométert teljesített. Idén 6 óra alatt 65 kilométert szeretne lefutni, illetve benevezett az Ultrabalatonra is kettes váltóban, ami azt jelenti, hogy több mint 100 kilométert kell majd futva megtennie. Biztos, sikerül neki, hiszen nagyon motivált. Ezért tudja kollégáit is mindig újabb és újabb célok teljesítésére rávenni, sikerélményekhez hozzásegíteni.