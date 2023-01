Tavaly 144 ország, köztük például a Comore-szigetek, Elefántcsontpart, Etiópia, Honduras vagy éppen Zimbabwe állampolgárai fordultak meg ott – írta dr. Szombati Andrea. – Ha nincs építkezés, felújítás, folyamatos a forgalom. Mostanában a vágányzárak miatt időnként van némi szünet, de egyébként éjjel-nappal érkeznek a nemzetközi forgalomban közlekedő személyszállító- és teherszerelvények, amelyeket felkészült határrendészek fogadnak.

Az ellenőrzésre tervezett, úgynevezett állásidőben igyekeznek elvégezni a szerelvény és az utasok ellenőrzését, ami sokszor embert próbáló feladat.

Különösen akkor, ha nagy az utaslétszám, és gond akad a határátlépés feltételeinek teljesítésével. A határrendészeknek az okmányok, járművek, jogszabályok tekintetében folyamatosan frissen kell tartaniuk a tudásukat. Mindez nem könnyű, mégis helytállnak.

Sőt, a csapatban van olyan is, aki kifejezetten szívén viseli ezt, és igyekszik segíteni munkatársait, hiszen valaha pedagógusnak készült.

Blidár Csaba rendőr főtörzszászlós, szolgálatparancsnok, mielőtt hivatásos határőr lett, két évet Dombiratoson tanított. Képesítés nélkül, de szívvel-lélekkel. Aztán több mint 30 éve, 1992-ben kezdte szolgálatát a lőkösházi határforgalmi kirendeltségen. Sorkatonai szolgálatát is ott teljesítette, így volt már némi tapasztalata a zöldhatár és a határforgalom ellenőrzésében.

Blidár Csaba rendőr főtörzszászlós

Forrás: Facebook

Az eltelt évtizedek alatt tovább gyarapította ismereteit, és nagy gyakorlatra tett szert, így igazi mozgatórugójává vált a közösségnek. Ő fogadja először a kirendeltségre érkező új kollégákat, és jó emberismeretének köszönhetően azonnal látja, kinek, miben van szüksége segítségre. Támaszt nyújt a beilleszkedéshez, és a szakmai ismeretek elsajátításához is. Időt szán arra, hogy a vaskos tananyagokból, szabályzatokból a fontos részleteket kiemelje, azokat könnyen befogadható módon mondja el munkatársainak.

Kiváló előadókészsége kellemes orgánummal párosul, minden erejével azon van, hogy akik hallgatják, ne tartsák hiábavalónak a vele töltött időt.

Annak örül a legjobban, amikor kollégái egy-egy esemény kapcsán felismerik, hogy az adott intézkedésnél nagy jelentősége volt annak, amit ő mondott el nekik, amit a segítségével tanultak meg.

Újabban tanulni is tanítja a határrendészeket, és a 2022 májusától a kirendeltségen szolgáló, az általában 20 és 35 közötti vagonnal érkező tehervagonok átvizsgálásában segédkező fegyveres biztonsági őröket. Próbál mindenkit akár egyénenként rávezetni arra, hogy milyen módszerrel tud a leghatékonyabban, eredményesen, de időtakarékosan tanulni.

Emellett lelkes szervezője a szolgálatparancsnokok csapatépítő találkozóinak.

Blidár főtörzszászlós tevékenységét parancsnokai is elismerik, 2010-ben határrendészeti kategóriában megkapta az Év rendőre miniszteri díjat. A kirendeltség vezetője, Kóródi Ferenc alezredes is nagyra értékeli, hogy ennyit tesz a közösségükért, amelyben vezetőként ő maga is minden támogatást igyekszik megadni munkatársainak.