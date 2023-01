Különleges esetek 1 órája

Rossz ötletnek bizonyult, hogy szörpről sörre váltott a férfi

Különleges, meghökkentő, egyedi esetei 2022-ben is voltak megyénk rendőreinek. Sorozatunk kilencedik, utolsó részéből kiderül, miért jelentette be egy fiú, hogy megszúrta apját, holott ez nem történt meg, miként azt is, miért került bajba egy férfi, mert szörpről sörre váltott.

Magára hozta a bajt egy 19 éves sarkadi fiú, aki 2022 márciusában azzal hívta fel a 112-es segélyhívót, hogy az édesapja megszúrta. A rendőrök azonban – miután odamentek hozzá –, látták, hogy nincs semmilyen sérülése. A bejelentő végül elismerte, hogy nem mondott igazat. Összevesztek ugyan, de csak szóváltás volt, szúrás nem. Megharagudott az apjára, ezért tett valótlan bejelentést a rendőrségen, amiért aztán felelnie kellett. Nem maradt következmények nélkül az sem, hogy májusban egy férfi lopott dolgot adott ajándékba az élettársának. Egy kerékpár volt a meglepetés, amit a férfi Mezőberényből lopott el, és vonattal vitte haza Muronyba. Megszerelte, sőt, még gyermekülést is tett rá, úgy adta oda az élettársának. A nő azonban nem használhatta sokáig, mert a rendőrök megtalálták a férfit és a biciklit is.

Akár minőségi cserének is nevezhetnénk, amikor valaki szörp helyett sört iszik, de ha ennek rendőri intézkedés lesz a vége, akkor inkább nevezzük rossz ötletnek. Augusztusban egy férfi ezt tette, de ami nagyobb hiba, hogy utána autót vezetett. Kondoroson, a Hősök útján ment, amikor leállították a rendőrök. A szonda kimutatta, hogy alkoholt ivott, ezért elvették a vezetői engedélyét és büntetőfeljelentést tettek ellene. A férfi kihallgatásán elmondta, nagyon megbánta, amit tett. Ritkán iszik alkoholt, de aznap a nagy melegben otthon dolgozott, és egy idő után megunta a vizet és a szörpöt, jólesett neki a sör. Nem tervezte, hogy bárhová is megy autóval, de egy ismerőse szólt neki, hogy visszaadná a kölcsönkért szivattyúját. Úgy gondolta, kocsival elmegy érte, hogy este tudjon locsolni. Rosszul döntött, hiszen a munkájához kell a jogosítvány, amit emiatt egy időre elveszített. Még szerencse, hogy nem szenvedett, nem okozott balesetet.

