A vádlott és a sértett korábban munkatársak voltak, most is barátok. A vádlott tavaly, egy szeptemberi estén ittasan megjelent a barátja házánál. Bement, felébresztette az akkor a szobában alvó barátját, és számon kérte, hogy miért nem vette fel a telefonját, amikor hívta. A kérdésének egy pofonnal nyomatékot is adott.

A sértett kérte a vádlottat, hogy menjen el, ki is kísérte őt az utcára. Ekkor a vádlott több alkalommal ököllel az arcán megütötte, illetve meg is rúgta.

A sértett bemenekült az udvarra és becsukta a kaput. A vádlott azonban nem állt le: berúgta az utcai kaput, majd az udvaron ismét többször ököllel megütötte és megrúgta a sértettet, csak ezt követően távozott. A bántalmazás miatt a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett: darabosra tört az orra, valamint zúzódásos és repesztett sérülései szintén keletkeztek.

A járási ügyészség a felfüggesztett szabadságvesztés mellett azt is javasolta, hogy a próbaidő tartamára rendeljék el a vádlott pártfogó felügyeletét. A bíróság olyan esetekben rendelhet el pártfogó felügyeletet – más feltételek fennállása mellett –, ha ahhoz, hogy a próbaidő eredményesen elteljen, szükséges az elkövetőt rendszeresen figyelemmel kísérni. A pártfogolt köteles a jogszabályban vagy a bírósági határozatban előírt magatartási szabályokat megtartani, a felügyelővel kapcsolatot tartani.