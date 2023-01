A közlekedési balesetek túlnyomó többsége emberi hiba, tehát figyelmetlenség miatt történik. Ezért a rendőrök mindenkit arra kérnek, hogy közlekedjen szabályosan és figyelmesen! Vigyázzon magára, utasaira és legyen tekintettel közlekedő partnereire is! A járművezetőknek ott, ahol „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van, meg kell állniuk és úgy kell elsőbbséget kell adniuk. Ahol pedig „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van, ott, habár nem kötelező megállniuk, de ha így tudják megadni az elsőbbséget, akkor meg kell állniuk. Ez azt jelenti, hogy ha a vezető nem látja be jól a kereszteződést, akkor„Állj!” jelzés nélkül is meg kell állniuk azért, hogy alaposan körül tudjanak nézni. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak pedig a járművekkel szemben elsőbbsége van.

A rendőrség az ellenőrzések mellett balesetmegelőzési programokkal is igyekszik tenni azért, hogy a közlekedők belássák: a szabályok betartása közös érdek, hiszen mindenkit hazavárnak.