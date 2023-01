A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület még 2021. év elején tett feljelentést, miután a gerendási Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság területén általuk kihelyezett vadkamerák illegális madárbefogásokat rögzítettek. A felvételeken jól látszott, hogy egy vadász egerészölyveket fogott be egy ládacsapdába, majd az elejtett madarak nyakára hurkot szorított, és egy bottal húzta ki őket, majd azokat magával vitte. Az esetek 2020 októberétől 2020. év végéig történtek, a videók alapján nyolc alkalommal – tájékoztatott a police.hu oldalon a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

A lefolytatott eljárásban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya megállapította, a rókák befogására alkalmas, nagyméretű ládacsapdákat a terület hivatásos vadásza helyezte ki az erdőben.

Majd ahelyett, hogy a csapdába esett egerészölyveket elengedte volna, a madarakat fojtóhurok segítségével magával vitte. Az eszköz alkalmazásával a madaraknak sérülést okozhatott, s nem egy esetben az állat ettől el is pusztulhatott volna.

A csapdába esett madarak egerészölyvek (Buteo buteo), amik védett fajnak minősülnek, és egyedenként 25 000 forintos eszmei értékkel bírnak. A nyolc állat vonatkozásában ez 200 ezer forint. A hivatásos vadász által elkövetett bűncselekmény természetkárosítás, aminek a büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés.

Az 57 éves férfit a KR NNI környezeti bűnözés elleni nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki, vallomást tett, de a terhére rótt természetkárosítást nem ismerte el. Szabadlábon védekezik.

A KR NNI a hivatásos vadásszal szemben beszerzett minden olyan bizonyítékot, mely a férfi bűnösségét alátámasztja. A nyomozás befejezésével az iratokat vádemelési célból elküldte a Békéscsabai Járási Ügyészségnek.

Az MME közleményében arról tájékoztatta lapunkat, hogy gerendási Széchenyi Zsigmond vadásztársaság területén az utóbbi években rendszeresen tapasztalták védett ragadozó madarak pusztulását a természetvédelmi szakemberek. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szakemberei a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) környezeti bűnözés elleni nyomozóinak segítségével az esetek kivizsgálása érdekében mozgásérzékelő vadkamerákkal végeztek megfigyeléseket a területen.

– Az MME üdvözli és gratulál a Nyomozóiroda újabb sikeres nyomozati tevékenységéhez, amely a megérdemelt felelősségre vonáson túl nagyban segíti a hasonló esetek megelőzését is. Ez a második PannonEagle LIFE projekthez kapcsolódó magyar bűneset, amely eljutott a bírósági szakaszig, és reméljük, hogy több, jelenleg is folyamatban lévő nyomozás is hasonló eredménnyel fog zárulni – mondta Árvay Márton, az MME PannonEagle LIFE projektjének vezetője.