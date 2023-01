Különleges esetek 13 perce

Megcsapta az illata, így zsákba pakolta a sonkát és a szalonnát

Különleges, meghökkentő, egyedi esetei 2022-ben is voltak megyénk rendőreinek. Sorozatunk hetedik részéből kiderül, egy férfi az ellopott, zsákba pakolt sonkát és szalonnát nem tudta hazacipelni, ezért segítséget kért félúton. Megtudhatják azt is, miként kelt lába több dolognak is egy lakodalomból.

Forrás: police.hu

A ház előtt, az utcán megcsapta a füstölt hús illata, ezért tört be az épület füstölőjébe egy férfi tavaly márciusban Mezőhegyesen. Az épület be volt zárva, de a gyanúsított leverte az ajtóról a lakatot és öt sonkát, valamint egy oldal szalonnát vitt el onnan. Gondolta, eladja a házi hústermékeket, és így pénzhez jut. Zsákot vitt, abba pakolta bele a sonkákat és a szalonnát, de a több mint 50 kilós zsákot nem bírta elvinni hazáig. Félúton letette, és egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki hazavinni. Ezután ketten becsomagolták az élelmiszert, a 28 éves férfi pedig elrejtette azokat. A rendőrök azonban felderítették a bűncselekményt, először a segítőt keresték, és vonták kérdőre, majd az időközben Mezőhegyesről Battonyára visszaköltöző férfit számoltatták el. A sonkákat a tulajdonos visszakapta. Az a férfi sem örülhetett sokáig a zsákmánynak, aki szeptemberben Békéscsabán egy lakodalomból lopott. Amíg a vendégek a rendezvényteremben szórakoztak, az őrizetlenül hagyott ruhatárból eltűnt egy táska, egy laptop és egy elektromoscigaretta-készülék. A rendőrök egy órán belül, a békéscsabai vasútállomáson elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható újkígyósi férfit. Megtalálták nála a vőfélytől és a vendégektől ellopott dolgokat is, amelyeket visszaadtak a tulajdonosoknak.





