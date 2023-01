Rendszeresek a rendőri ellenőrzések Békés vármegyében a kereszteződésekben és a gyalogos-átkelőhelyeknél, mert 2022-ben a megye útjain a legtöbb személyi sérüléssel járó közlekedési baleset elsőbbségadás elmulasztása miatt történt. A napokban is előfordult, hogy egy autós nem állt meg egy zebránál, ahol egy csoport várakozott arra, hogy átmehessen biztonságosan az út túloldalára. Az egyik irányból érkező járművek már álltak, amikor a rendőrautó mellett elhaladó kocsi a gyalogosok előtt áthajtott az átkelőhelyen. A jármű vezetője a rendőröknek elmondta, hogy csupán pillanatnyi figyelmetlenség volt ez a részéről, sajnálja, hogy így történt és nagyon ügyel arra, hogy betartsa a szabályokat. A közlekedési balesetek túlnyomó többsége emberi hiba, figyelmetlenség miatt történik. Ezért a rendőrök mindenkit arra kérnek, hogy közlekedjen szabályosan és figyelmesen! Vigyázzon magára, utasaira és legyen tekintettel közlekedő partnereire is!

A járművezetőknek ott, ahol „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van, meg kell állniuk és úgy kell elsőbbséget kell adniuk. Ahol pedig „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van, ott ugyan nem kötelező megállniuk, de ha ez kell ahhoz, hogy megadják az elsőbbséget, akkor meg kell tenniük. Tehát például ha nem látják be jól a kereszteződést, akkor „Állj!” jelzés nélkül is meg kell állniuk azért, hogy alaposan körül tudjanak nézni. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak pedig a járművekkel szemben elsőbbsége van. A rendőrség az ellenőrzések mellett balesetmegelőzési programokkal is igyekszik tenni azért, hogy a közlekedők belássák: a szabályok betartása közös érdek, hiszen mindenkit hazavárnak – adta hírül a police.hu.