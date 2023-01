A 44-es számú főút Szarvas és Békésszentandrás közötti szakaszán még 2022. november 6-án 2 óra előtt néhány perccel egy személygépkocsi lesodródott az útról és nekicsapódott a szalagkorlátnak, majd egy táblának, végül egy oszlopnak is nekiütközött. A balesetben senki nem sérült meg, de a járművet vezető férfinál pozitív értéket jelzett a szonda.

A Szarvasi Rendőrkapitányságon a további légalkoholmérések is megerősítették azt, hogy a 35 éves férfi alkoholt fogyasztott. Az eljárás során kirendelt igazságügyi szakértő is azt állapította meg, hogy ittasan ült a volán mellé a békésszentandrási autós. Kihallgatásán elismerte, hogy hibát követett el. Magyarázattal nem tudott szolgálni, mert a történtekből csak arra emlékezett vissza, hogy nem kötötte be a biztonsági övét, de arra már nem, hogy miért ült be a kocsiba és hová indult. A rendőrség a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és a nyomozás iratait 2023. január 24-én elküldte az ügyészségnek – írja a police.hu.

A rendőrség rendszeresen felhívja a figyelmet az ittas vezetés veszélyeire. Az alkohol rontja az érzékelési és reagálási képességet. Az ittas emberek a környezetükről torz képet látnak, így járművezetőként nem biztos, hogy jól fel tudják mérni a távolságokat, a közeledő járművek sebességét. Emiatt megnő az esélye annak, hogy hibáznak, balesetet okoznak. A rendőrség kéri, hogy ittasan senki ne üljön a volán mögé! Semmi nem lehet ok arra, hogy miután alkoholt ittak, vezessenek, és ezzel kockára tegyék, veszélyeztessék a saját vagy mások életét, testi épségét.