Békés megyében a mentők napi 150-170 feladatot látnak el, melynek nagy része primer mentési feladat – árulta el Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs

– 2021-ben közel 200 ezer koronavírus-gyanús vagy fertőzött embert láttunk el. Közel 2 millió mintavételt szerveztünk meg, hajtottunk végre. Ehhez több, mint 5 millió kilométert futottak mentőautóink. Ehhez viszonyítva az idei év egy kicsit fellélegzés volt, azonban megnőtt a több sérülttel járó tömeges balesetek száma, illetve megszaporodtak a szív-érrendszeri, vagy légzőrendszertérintő betegségek. Békés megyében az idei évben ellátott feladatok száma már meghaladta a 43 ezret.

Az idei év lehetővé tette a mentők számára, hogy fokozatosan visszatérjenek a megszokott mederbe.

– Visszaállítottuk a Hősképzést, valamint folyamatosan fut két alkalmazásunk is. Az egyik az Életmentő applikáció, amely a segélyhívásban nyújt segítséget részben azzal, hogy a hívó GPS koordinátáit automatikusan elküldi a mentésirányításnak, illetve előre betáplált adatokat tudunk rögtön közölni (TAJ szám, kezelt betegségek, szedett gyógyszerek, gyógyszerérzékenység stb). Emellett elsősegélynyújtást is tanulhatunk az applikáció segítségével, valamint egészségügyi szolgáltatók, patikák elérhetőségét és nyitva tartását is tartalmazza.

A Hősképző program keretében újraélesztési bemutatót tartottak a gyulai a Béke sugárúti óvodában

Fotós: MW-archív

– A másik alkalmazásunk a SzívCity, amely kifejezetten keringésmegállások esetén nyújt hatékony segítséget. Az alkalmazás 500 méteres körzetében riasztja a segélynyújtókat, – akik letöltötték és használják –, így ők a helyszínre tudnak sietni és meg tudják kezdeni az újraélesztést, amíg a riasztott mentőegység a helyszínre érkezik.

Hangai József mentőtiszt hozzátette, hogy szilveszter estére mértékletességet kérnek, és az új évben is figyeljünk és vigyázzunk magunkra és embertársainkra.