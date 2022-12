Ha van kerékpárút, akkor a bicikliseknek azon kell közlekedniük. Az autósoknak pedig ott, ahol keresztezik a kerékpárutat, figyelniük kell a biciklisekre – írja a police.hu.

Az elmúlt időszakban azonban Békéscsabán több olyan baleset is történt, amikor a kerékpáros nem kapta meg az elsőbbséget és elütötték. Októberben a Berényi út és a Lenkey utca kereszteződésében, valamint a Szabó Dezső utcában történt ilyen baleset. Novemberben a Lencsési út és a Pipacs köz, valamint a Pataky László utca és a Franklin utca kereszteződésében ütöttek el kerékpárúton közlekedő kerékpárost. Emellett szintén novemberben három olyan baleset is volt, amikor az úton, a kerékpáros átvezetésen tekerő biciklist nem engedték el autósok. Mindezek után, december elején a Munkácsy utca és az Andrássy út kereszteződésében ütött el személygépkocsi kerékpárúton tekerő kerékpárost. Az is előfordult, hogy egy kerékpárútnál megálló autó egyik ajtaját nyitották ki úgy, hogy az éppen akkor ott közlekedő biciklis nekiütközött. Több balesetnél meg is sérültek a kerékpárosok, közülük ketten súlyosan.