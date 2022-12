Jelenleg az elsőbbségadás elmulasztása vezet a baleseti okok között, amire fel kell hívniuk a figyelmet, illetve arra kell törekedniük, hogy minél kevesebben sérüljenek meg az utakon. Ezért is igyekeznek a közúti ellenőrzéseken kiszűrni a forgalomból a magukra és másokra is veszélyt jelentő szabálytalankodókat. A keddi alkalom pedig azért különleges, mert ezúttal inkább a járművezetőkkel való beszélgetésre törekedtek, felhívva a figyelmüket a szabályok betartására. Ráadásul a Mikulás is elkísérte őket, aki megajándékozta azon ellenőrzés alá esőket, akiknél nem találtak szabálytalanságot. Hozzátette, bár hétköznap, napközben kevés autóban ülnek gyerekek, ám szívesen csaltak mosolyt a felnőttek arcára is egy-egy apró meglepetéssel.