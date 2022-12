Kereskedéssel elkövetett, illetőleg tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek új pszichoaktív anyag átadásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt kezdeményezte a Gyulai Járási Ügyészség egy 45 éves büntetlen előéletű sarkadi illetőségű, de kétegyházi tartózkodási helyű férfi letartóztatását, aki bódító hatású „kristállyal” kereskedett.

A férfi tavaly óta fogyaszt rendszeresen bódító hatású pszichoaktív anyagot. Mivel munkahellyel, állandó, biztos jövedelemmel nem rendelkezik, ezért idén év elején elhatározta, hogy pszichoaktív anyag eladásából fogja a megélhetését, valamint a saját fogyasztására szolgáló bódító hatású anyag vásárlásának költségeit biztosítani. Ennek megfelelően ismeretlen személytől új pszichoaktív anyagnak minősülő anyagot, kristályt szerzett be, amelyet Kétegyházán, készpénzért értékesített. A férfi a bódító hatású anyagból – többek között – egy olyan kétegyházi férfinak is adott el, aki a szer vásárlásakor a 18. életévét még nem töltötte be, és erről a tényről a férfinak is tudomása volt.

A kényszerintézkedést egyrészt a szökés, elrejtőzés veszélye miatt kezdeményezték, másrészt azért, mert megalapozottan feltehető volt, hogy a férfi szabadlábon a még ki nem hallgatott tanúkat jogellenesen befolyásolná, megfélemlítené, vagy a tárgyi bizonyítási eszközöket elrejtené, megsemmisítené, és ezzel a bizonyítás eredményét veszélyeztetné, illetőleg a bűnismétlés veszélye is fennállt. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványával egyetértve egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.