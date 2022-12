Mint közösségi oldalukon írják, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesületnél mindig is törekedtek a környezettudatosságra és az innovációra. 2015-ben akkor még egyedülálló ötlettel rukkoltak elő, ugyanis azóta minden egyes játékos számára biztosítanak „céges kerékpárt”, támogatóink felajánlásának köszönhetően.

„Az akció osztatlan sikert aratott, hiszen számos európai sportszervezet elkezdte alkalmazni, az Európai Röplabda-szövetség (CEV) pedig többször is terjedelmes cikkben számolt be a kezdeményezésünkről. Igyekszünk a mindennapokban is tenni a fenntarthatóságért és a környezetünkért, Békéscsaba pedig tökéletes helyszín erre, ugyanis gazdag kerékpárút-hálózat szövi át, amit folyamatosan fejlesztenek. A város többször is elnyerte a „Kerékpárosbarát Település" címet, köszönhetően a több mint 70 kilométernyi bicikliútnak és a holland városokét megközelítő használati aránynak.

Ukrán feladónk, Viktoriia Oliinyk is rendszeresen kerékpározott a „munkahelyére”, azonban a közelmúltban sajnos ellopták a biciklijét. Azon túl, hogy megdöbbentünk a történtek miatt, szimpatizánsainkhoz fordulunk segítségért. Akinek bármilyen információja van a bicajról, kérjük, jelezze nekünk” – írták a BRSE oldalán.