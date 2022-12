A megyei katasztrófavédelemnél elmondták, hogy a tűzoltóságokon készenléti szolgálatot ellátó állomány létszámát belső norma határozza meg. Ez az év minden napján azonos, így külön létszámnövelés nincs szilveszterkor. Szükség esetén azonban a szolgálatot ellátó állomány létszámának bővítése is lehetséges. Ez ugyanakkor nemcsak szilveszterkor, hanem az év bármely napján, indokolt esetben, jelentősebb vagy elhúzódó káresemény felszámolása érdekében. Hozzátették, Békés megyében az elmúlt évek tapasztalatai alapján nincs kiemelkedő esetszám szilveszterkor.

Hangai József mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa kiemelte, országosan mintegy 15-20 százalékkal emelkedik meg szilveszter éjjelén a riasztások száma, Békés megyében is hasonló arányú terheléssel számolnak.

A feladatoknál arányaiban magasabb ilyenkor az alkoholfogyasztással összefüggő egészségkárosodás, több a közterületi ellátás és a különböző szintű végtagi és fejsérülés. Minden évben számítanak pirotechnikai eszközök okozta sérülésekre is. A mentőknél is felhívták a figyelmet arra, hogy kizárólag engedélyezett pirotechnikai eszközöket használjanak az emberek, és azokat is az előírásoknak megfelelően. Az alkoholnál pedig ők is azt tanácsolják az ünneplőknek, hogy a mértékletes fogyasztást helyezzék előtérbe.