Egy talált bankkártya adatainak felhasználásával vásárolt az interneten több mint 100 ezer forint értékben a Gyulai Járási Ügyészség szerint az az eleki nő, aki ellen csalás miatt emeltek vádat, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést indítványozva. Azt is kérték, hogy térítse meg az okozott kárt is a bankkártya tulajdonosának, egy békéscsabai férfinak. A lánya is segített neki, ő is vásárolt: a járási ügyészség vele szemben az eljárást – megrovás alkalmazása mellett – megszüntette.

Egy békéscsabai férfi – a későbbi sértett – 2019 őszén Eleken, az egyik dohányboltban vásárolt, majd autóbusszal Békéscsabára utazott, de a trafik és a megálló között elhagyta a pénztárcáját. Abban 1500 forintnyi készpénz volt a személyes iratok és egy bankkártya mellett. A pénztárcát a nő és az élettársa találták meg, hazavitték. A nő élettársa az egyik közösségi portálon, majd telefonon felvette a kapcsolatot a sértettel, és megbeszélték, hogy a pénztárcáért a sértett másnap elmegy Elekre. Így is történt: a férfi másnap átvette a pénztárcát a személyes iratokkal és a bankkártyával együtt.

Előtte azonban a nő a bankkártya mindkét oldaláról fényképeket készített, hogy annak adataival az interneten vásárolhasson. A nő az akkor 16 éves lánya segítségével és a bankkártya adatainak jogosulatlan felhasználásával összesen több mint 100 ezer forint értékben vásárolt különböző termékeket – főleg pelenkát és nedves törlőkendőt – internetes webáruházakban. A lány szintén vásárolt: több mint 60 ezer forintért zenéket és videókat. Ezen felül a nő és a lánya további 275 ezer forintért próbáltak meg vásárolni, de ezen összegeket már nem vonták le a férfi folyószámlájáról, mivel idő közben letiltották a bankkártyát.