Itthon évente mintegy ötszázan vesztik életüket közlekedési balesetekben, ez ötszázzal több a kelleténél – kezdte Lázár László. A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. kommunikációs igazgatója hozzátette: célként tűzték ki, hogy ezt a számot 2030-ig felére mérsékelhessék, 2050-re pedig nullára csökkenthessék. A célok elérésében fontosnak ítélte az edukációt, az oktatást, hiszen a jelen gyermekei a jövő közlekedői.

A programra szervezett formában érkező óvodásokat és kisiskolásokat egyrészt elméleti tudással vértezik fel – hogyan kell átkelni a zebrán, miként kell elengedni az autóst –, másrészt gyakorlati foglalkozásokat ugyancsak tartanak nekik rollerekkel, biciklikkel és elektromos kisautókkal a hatalmas sátorban és mellette kialakított KRESZ-pályán. Azzal, hogy a gyermekeket megismertetik az alapvető készségekkel, próbálnak a szülőkre szintén hatni, hogy ők is kövessék a szabályokat.

A hétfőn a főtéren tartott sajtótájékoztatón elmondta: egészen péntekig délelőttönként szervezett formában számítanak a város nagycsoportos óvodásaira, valamint első és második osztályos általános iskolásaira. Ugyanakkor délutánonként, vagyis 13 és 17 óra között minden érdeklődő gyermek számára nyitott a lehetőség, hogy kipróbálhassák a KRESZ-pályát, sőt a szülőknek ugyancsak készültek kiegészítő programmal.

Lázár László és Szarvas Péter

Szarvas Péter polgármester szintén fontosnak ítélte, hogy minél több gyermek részt vegyen a programon, és hogy megismerkedhessen az alapvető közlekedési szabályokkal elméletben és gyakorlatban egyaránt. Hiszen mindannyian azt szeretnék, hogy a fiatalok balesetmentesen közlekedhessenek, hogy fegyelmezettek és figyelmesek legyenek. Hangsúlyozta: a programra érkező kicsik pár év múlva vélhetően önállóan fognak majd közlekedni kerékpárral, rollerrel. Emlékeztetett: a rendőrségi statisztikák szerint Békéscsabán arányaiban az országosnál több sérüléses balesetben érintettek, sőt okozók is a biciklisek. Kitért arra is, hogy a városban összesen három helyszínen található – a most a főtéren felállítotthoz hasonló – KRESZ-pálya: kettő közterületen, a Penza-lakótelepen és Jaminában, illetve egy a Lencsési lakótelepi Manóvároviban.

Izgalmas programon vehetnek részt Békéscsabán a kisgyermekes családok a következő napokban, amely a szülők számára ugyancsak hasznos lehet, hiszen felfrissíthetik ismereteiket – mondta Nagy Sándor kabinetvezető, tolmácsolva Herczeg Tamás országgyűlési képviselő gondolatait. Beszélt arról, hogy amíg a gyermekek közlekedésében az ismeretek hiánya, addig a felnőtteknél a figyelmetlenség és a feledékenység jelenti a fő veszélyforrást. A jövő közlekedési eszközének nevezte az elektromos rollert, amely egyre több településen jelenik meg, és egy cég Békéscsabán is kiépít jövőre három hónapos próbaidőszakkal egy közösségi rendszert.