A bűnszervezetként működő társaság tagjainak elfogására a rendőrség nagyszabású akciót szervezett. Az akció november 8-án volt, s összesen közel 150 rendőr vett részt benne. A rendőrök özösen jelentek meg egyszerre egyidőben az elkövetők lakhelyein, illetve munkahelyein, kutatásokat tartottak idősotthonokban, szociális intézményekben, rendelőintézetekben nyolc megyében, többek között Békésben is.

A kutatások alkalmával informatikai eszközöket, iratokat, dokumentumokat, személyes adatokat tartalmazó listákat és feljegyzéseket foglaltak le. A lefoglalt tárgyak listáján névre szólóan legyártott, de még orvosi vényre fel nem írt gyógycipők és lábbelikkel kapcsolatos vények, méretvételi lapok és jótállási jegyek is szerepelnek. Az irodákban és a lakásokban készpénz is akadt bőven. Vagyonvisszaszerzési eljárás keretében több mint 350 millió forintnak megfelelő vagyont is lefoglaltak.

A nyomozók két ortopéd orvost, két asszisztenst, egy cég tulajdonosát, gazdasági vezetőjét és üzletkötőjét, valamint egy másik vállalkozás tulajdonosát fogták el. A négy férfit és a négy nőt gyanúsítottként hallgatták ki bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, valamint különleges adatra elkövetett személyes adattal visszaélés és hamis magánokirat felhasználása miatt. Utóbbi két bűncselekmény ezres nagyságrendű, tekintettel arra, hogy ezeket tömegesen követték el.