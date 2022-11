Több százezer forintot vitt el egy házból egy férfi Dombegyházon. A bűncselekményt valamikor az elmúlt három hétben követte el, a házigazda vasárnap jelentette be a rendőrségen, hogy nincs meg a pénze. Sejtette, hogy ki vihette el, mert emlékezett rá, hogy a korábban nála alkalmi munkát végző férfi tudta, hogy a bejárati ajtó kulcsát a teraszon, a gerendára felakasztva tartja. A rendőrök előállították és elszámoltatták a férfit, aki elismerte, hogy bement az épületbe.

A kapuban benne volt a kulcs, a bejárati ajtó kulcsát pedig leakasztotta a gerendáról. Átkutatta a lakást, és amennyi pénzt talált, el is vitte. Az ajtót és a kaput visszazárta, úgy távozott. Néhány nappal később újra visszament, a kulcsokat ugyanott találta, be is tudott menni, de már nem talált több pénzt. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság a 31 éves dombegyházi férfi ellen lopás vétség miatt büntetőeljárást indított.

A történtek kapcsán a rendőrség mindenkit arra kér, hogy vigyázzon a kulcsaira, ha bezárja a házát, lakását, vigye magával azokat! Ne akassza fel a kapufélfára, gerendára, ne dobja be a postaládába, ne tegye a lábtörlő alá! Megtakarított pénzüket lehetőleg ne tartsák otthon, ha pedig mégis így tesznek, akkor ne vegyék elő a látogatóik előtt, és ne beszéljenek senkinek arról, hogy milyen az anyagi helyzetük, mennyi pénzt tartanak otthon - adta hírül a police.hu.