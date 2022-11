A bejelentés alapján a rendőrök rongálás miatt indítottak nyomozást. Közben a férfi rábírta ismerősét, a 44 éves dévaványait férfit arra, hogy a rendőrségen vallja azt tanúként, a gyújtogatás éjszakáján a férfi válófélben lévő feleségét és annak új párját látta az ingatlan közelében. Még pénzt is ajánlott társának a hamis tanúvallomásért, aki ebbe beleegyezett, és többször is valótlan vallomás tett. A felbujtó férfi közben a biztosítójához is bejelentette a káreseményt.