Foglalót kért a szarvasi férfitól a nem létező mobilházért

Mobilházakkal vert át hat vevőt, köztük egy szarvasit is egy 29 éves budapesti férfi a Szarvasi Járási Ügyészség szerint, aki ellen csalás miatt emeltek vádat. A vádlott – aki más ügy miatt most is rács mögött van – felfüggesztett börtönbüntetést kaphat.

A férfi 2020 tavaszán egy internetes portálon olyan, különböző alapterületű, felszereltségű mobilházakat hirdetett meg 920 ezer és 1,2 millió forint közötti árakon, amilyenekkel a valóságban nem is rendelkezett. A szarvasi férfi telefonon egyezett meg a vádlottal a mobilházról, foglaló gyanánt át is utalt 400 ezer forintot. Ezután a vádlott azt mondta a sértettnek, hogy Szombathelyen személyesen is megnézheti a mobilházat, majd megköthetik az adásvételi szerződést, és a vevő kifizetheti a még fennálló részt. A szarvasi férfi élettársa el is utazott Szombathelyre, hogy megnézze, de a megadott címen nem találta sem a hirdetőt, sem a megvásárolt mobilházat. A vádlott a mobilházat később sem adta át a sértettnek, nem reagált a hívásaira sem, illetve a pénzt, a foglalót sem adta vissza. A vádlott ugyanezzel a módszerrel további öt sértettet csapott be, egyenként 120 ezer és 150 ezer forint kárt okozva.

