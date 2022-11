„Éjszakás műszak

Székács Viktor r. zászlós kollégánk volt az éjszakás balesethelyszínelő a Gyulai Rendőrkapitányságon. Tőle kaptuk ezt a nagyon szemléletes fotót, amit ezúton is köszönünk neki. Megyeszerte sűrű köd van. Arra kérünk mindenkit, hogy vezessen óvatosan!” – olvasható a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Információs Portálon.

„Ködben, szürkületben, sötétben, esőben, hóesésben soha ne úgy közlekedjünk, mint ahogyan nyáron megszoktuk!

Tartsunk nagyobb követési távolságot az előttünk közlekedő jármű mögött, és csökkentsük a sebességünket!

Nagy szerepe van a balesetek megelőzésében, ha a járművek lámpáit, fényjelzőit rendszeresen ellenőrizzük, megtisztítjuk és használjuk is.

Ha sarat hordanak fel az aszfaltozott utakra, vagy vizes falevelek borítják az úttestet, akkor nagy a csúszásveszély.

A balesetek megelőzése érdekében ebben az időszakban különösen fontos, hogy lakott területen kívül az úttesten közlekedő gyalogosoknak és kerékpárosoknak fényvisszaverő mellényt, ruhát kell viselniük. Belterületen is hasznos, ha van rajtuk ilyen. A kerékpárosoknak ügyelniük kell arra is, hogy a biciklin legyenek világítások, és az első keréken prizmák. A világítások lehetnek a kerékpároson is.

Vigyázzanak magukra és egymásra, hiszen mindenkit hazavárnak!” – hívják fel a figyelmet a bejegyzésben.