Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2012 óta szervezi meg ősszel a „Látni és látszani” akciót. A kezdeményezés célja a közlekedők segítése, országszerte szervizek és optikák várják díjmentes szolgáltatásokkal az érdeklődőket. Át lehet vizsgáltatni a személyautók, motorkerékpárok és egyéb járművek fényszóróit, világításait és a közlekedők ingyenes látásvizsgálaton is részt vehetnek.

Az izzók elhasználódnak, illetve ha a fényszórók akár csak kicsivel is feljebb vannak állítva, akkor elvakíthatják a szembejövőket. Ha a fényszórók csak egyetlen fokkal is lejjebb hordanak, a világítás hatékonysága huszadrészére csökken, ami 30 méteres látáscsökkenést jelent. A szennyezett fényszóró a világítási teljesítményének legalább 30 százalékát is elveszítheti – hívják fel a figyelmet a kampány szervezői az akció weboldalán.

Kiemelik, hogy a látást is érdemes évente ellenőriztetni, hogy időben kiderüljön: van-e szüksége a vizsgálaton résztvevőnek látáskorrekcióra. Az éleslátás ugyanis a biztonságos közlekedés alapfeltétele.

Békés megyében december 4-ig Békéscsabán, a Magyar Autóklubnál várják a szakemberek az érdeklődőket ingyenes fényszóró-ellenőrzéssel. Emellett Békéscsabán és Mezőberényben van olyan optika, ahol díjmentes látásellenőrzésen lehet részt venni. A szervizek és üzletek listája, amely az elérhetőségeket is tartalmazza, a kampány ideje alatt bővülhet, így érdemes akár többször is megnézni a program internetes oldalát.