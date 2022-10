Lopás 58 perce

Megdolgozott a zsákmányért, de végül lebukott Kevermesen

Kevermesről egy ház udvaráról egy férfi ellopott egy segédmotor-kerékpárt. Kétszer is átmászott a kerítésen azért, hogy a kaput belülről nyissa ki, majd vissza is zárja. A rendőrök azonban elfogták és a motort is lefoglalták.

Forrás: police.hu

Lopás miatt állítottak elő a rendőrök vasárnap egy hódmezővásárhelyi férfit, mert a gyanú szerint szeptember 24-én, Kevermesen, egy lakóház udvaráról elvitt egy segédmotoros kerékpárt. A kerítésen át bemászott az udvarra, belülről kinyitotta a kaput, kitolta a kétkerekűt, aztán a kaput belülről visszazárta és kimászott a kerítésen az utcára. Rögtön az egyik ismerőséhez ment, akinek eladta a kismotort. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság nyomozói azonban felderítették a bűncselekményt, a 30 éves férfit elfogták, a segédmotor-kerékpárt pedig lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának - adta hírül a police.hu.





