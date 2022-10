A büntetett előéletű, többszörös visszaesőnek minősülő, más ügy miatt most is szabadságvesztését töltő férfit elzárásra ítélhetik.

A férfi rablás miatt felelt idén márciusban a Gyulai Járásbíróságon. A tárgyaláson online kapcsolat révén úgy vett részt, hogy igazából egy elkülönített helyszínen, a büntetés-végrehajtási intézetben volt. Amikor kihirdették az ítéletet, többször is megzavarta a tárgyalást a közbeszólásaival. Olyanokat kiabált a bírónak, hogy hagyja őt békén és duguljon be, illetve azzal is megfenyegette, hogy levágatja a fejét, sőt az is elhangzott, hogy csak kitelefonál, és a bíró már nem megy haza.

Bár a helyszínen lévő őr folyamatosan rendre utasította, valamint a bíró is felhívta a figyelmét, hogy tartsa be a rendet, a tárgyalást rövid időre fel kellett függeszteni a vádlott magatartása miatt. A szünetet követően a férfi bocsánatot kért a szavai miatt.