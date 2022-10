A tettes júliusban egy másik családi ház udvarára is bemászott. Itt a nyári konyhát találta nyitva, ahonnan fagyasztott élelmiszerekkel, körömvágó ollókkal és kilenc katonai kitüntetéssel távozott – a rendőrök ezeket is megtalálták a tolvajnál, aki abban a hónapban ötször lopott ugyanabból az élelmiszerüzletből is. Volt, hogy 10 ezer forint értékű élelemmel távozott fizetés nélkül, de olyan is, hogy csak egy lecsókolbászt rejtegetett a ruházatában, amikor feltartóztatták.

Augusztusban a Lencsési lakótelepen felfeszítette egy dinnyeárusító bódé oldalát, amelyben 100 ezer forint értékű dinnye, egy 70 ezer forintos digitális mérleg és 3 ezer forint készpénz volt; ekkor egy járőr a helyszínen tetten érte. Szeptemberben három alkalommal bukott le egy másik élelmiszerboltban, innen is főként élelmiszereket és alkoholt próbált elvinni.

A letartóztatását azért kezdeményezte a vádhatóság, mert fennáll a szökés és elrejtőzés, de az esetek sorozatjellegére tekintettel a bűnismétlés veszélye is.