A vásár megnyitóján részt vett Vörös Ferenc ezredes, megbízott megyei rendőrfőkapitány is. Elmondta, a főkapitányság standjánál csütörtökön is tájékoztatókkal, hasznos információkkal várják a hivatásos szolgálat iránt érdeklődőket. A határvadász-, illetve a rendőrjárőr képzésekről, valamint a rendészeti ügyintézők és a rendőrtisztek képzéséről is lehet tájékozódni.