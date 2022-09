Gyulán szerdán 9 óra után néhány perccel a rendőrjárőrök elfogtak egy körözött férfit. Nem fizette be egy korábban kiszabott bírságot, amit a Gyulai Járásbíróság átváltoztatott elzárásra, ezért őt a rendőrök a Csongrád-Csanád Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték. Néhány órával később Orosházán szintén egy körözött férfit fogtak el a rendőrök. Őt is megbírságolták korábban, de az előírt összeget nem fizette be, és a Gyulai Járásbíróság szintén átváltoztatta elzárásra. A 28 éves férfit a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Központi Fogdájába vitték.