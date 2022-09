Ha beismeri tettét, akkor is rács mögé kerülhet a büntetett előéletű férfi, illetve a felmerült 400 ezer forintos bűnügyi költséget is neki kell állnia.

A férfi tavaly év végén úgy döntött, hogy saját fogyasztásra kábítószert rendel külföldről. Előbb Hollandiából próbált drogot szerezni, és hogy leplezze saját magát, mindezt testvére nevében tette. Bár a küldemény év végén megérkezett Magyarországra, a tartalma gyanús lett a hatóságnak, ezért azt lefoglalták, és így nem jutott el a vádlotthoz. A férfi márciusban tett egy újabb próbát: ismét postán rendelt drogot, de most a saját nevében, és Németországból. Ennek is ugyanaz lett a sorsa, mint az előzőnek: ezt is lefoglalták, ez sem jutott el a megrendelőhöz.