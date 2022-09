Lopásról értesítették február 4-én délelőtt a rendőrséget – írja a police.hu.

Egy kunágotai söröző pultosa arról tájékoztatta a rendőröket, hogy nyitás után azt tapasztalta, több ital, valamint a váltópénz is hiányzik az üzletből. Miután az épületben körülnézett, azt is észrevette, hogy az egyik ablak nyitva van.

A rendőrök a bejelentéstől számított néhány órán belül megállapították, hogy mi is történhetett. Az este során más vendégek mellett egy testvérpár is italozott a sörözőben. Az idősebbik fiú záráskor nem ment ki, hanem elbújt az illemhelyiségben. Ott megvárta, amíg az alkalmazott feltakarít és elmegy. Ezután hívta az öccsét, akinek kinyitotta az egyik ablakot, hogy be tudjon mászni.