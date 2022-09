Szeghalmon, egy lottózóban szerda délután egy férfi a pulton felejtette a pénztárcáját. Az ott dolgozó nő úgy emlékezett, hogy egy nő hagyta ott. Ismerte őt, fel is hívta telefonon, hogy menjen vissza a tárcájáért. A nő az élettársát küldte vissza, aki bár tudta, hogy nem ők hagyták ott, átvette és elvitte. Összesen 140 ezer forint volt benne, a pár 120 ezret ki is vett belőle, majd visszavitték a pénztárcát a lottózóba azzal, hogy nem az övéké. Miután az elveszett tárca visszajutott a tulajdonosához, kiderült, hogy lopás történt. A Szeghalmi Rendőrkapitányság rendőrei az élettársak lakásán kutatást tartottak. A pénz egy részét megtalálták náluk, lefoglalták és visszaadták a tulajdonosnak. A nő és a férfi ellen is büntetőeljárás indult - adta hírül a police.hu.