A migráció drasztikus növekedése tapasztalható

Az illegális migrációval összefüggő jogsértések statisztikai adatai arra utalnak, hogy már az előző év hasonló időszakával összehasonlítva is drasztikus növekedés figyelhető meg a Magyarország területén feltartóztatott illegális migráns, az elfogott embercsempészek, az embercsepészés miatt elrendelt büntetőeljárások számát illetően. Nagy Gyula kiemelte: a 2021-es évhez képest is az idei évben a magyar államhatártól számított nyolc kilométeren belül a feltartóztatottak száma megháromszorozódott. A megakadályozottak száma (akiknek nem sikerült átjutniuk az államhatáron) megduplázódott. A támadás jellegű cselekményekkel elkövetett jogsértések száma megsokszorozódott, ahogy az embercsempészek száma is.

– Az adatok bizonyítják és indokolttá teszik ennek a határvadász ezrednek, azon belül a Békés megyei határvadász századnak a létjogosultságát. Az említett tendenciát meg kell állítani, vissza kell fordítani. Akik most megkezdik tanulmányaikat, majd sikeres vizsgát tesznek, azoktól munkavégzésük során azt kérjük, tegyenek eleget a Készenléti Rendőrség jelmondatában foglaltaknak: Egység, hűség, becsület.