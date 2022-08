A férfi 2019 elejétől termelésvezető-helyettesként áll egy orosházi, műanyagfeldolgozással foglalkozó cég alkalmazásában. 2020. június 16-án, a délutáni órákban a cég orosházi telephelyén arra utasította egyik, csomagoló munkakörben dolgozó női beosztottját, hogy egy betanított munkásként dolgozó másik nővel – a telephelyen üzembe helyezett körfűrésszel – gyeprácsok méretre vágását végezze. A csomagoló munkakörben dolgozó sértett a körfűrésszel történő munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel nem rendelkezett, korábban ilyen szerszámmal munkát nem végzett.

A férfi a munkavégzés megkezdése előtt a feladat elméleti ismereteit röviden, néhány percben ismertette a két nővel, majd egy harmadik munkavállalót arra utasított, hogy a körfűrész használatát, illetve a méretre vágás munkafolyamatát a gyakorlatban is mutassa be. Ez a munkavállaló az eszközzel elvégzendő munkafolyamat gyakorlati ismereteit a neki korábban más által megtanított, a cégnél kialakult szabálytalan gyakorlat szerint mutatta be.

A cégnél irányadó munkavédelmi előírások alapján a „szélanyag” leszedése kizárólag segédeszközzel lehetséges, keskeny anyagok vágásakor, valamint szélanyag és a hulladék eltávolításakor tolófát kell használni. A körfűrészekre vonatkozóan kialakult szakmai gyakorlat szabályai szerint is a gép asztaláról a hulladékot, valamint a mozgó szerszámok közelében maradt anyagokat, szilánkokat segédeszközzel (kotróléccel vagy erre kijelölt eszközzel), a szerszámtól távolodó mozdulattal szabad eltávolítani.

Ennek ellenére a munka gyakorlati bemutatását végző munkavállaló e szabályokat megszegve a gyeprácsoknak a forgó körfűrész mellett maradt, levágott széleit nem a fűrészgéphez rendszeresített tolófával, hanem kézzel távolította el.

A vezető beosztású terhelt a foglalkozási szabályba ütközően bemutatott munkavégzési módot elfogadta, a sértettet és társát arra utasította, hogy a gyakorlati oktatás során ismertetett eljárással végezzék a gyeprácsok méretre vágását. Az egyik alkalommal, amikor a sértett a levágott gyeprácsdarabért nyúlt, balesetet szenvedett, melynek során a körfűrész forgó vágókorongja jobb kezének három ujját összeroncsolta, egyik ujját részben amputálni is kellett.

Az ügyészség szerint a terhelt fentiek szerinti foglalkozási szabályszegése és a munkahelyi baleset, a sértett sérülései, maradandó fogyatékossága között okozati kapcsolat áll fenn. A sértettnek a munkavégzéshez alapvetően szükséges ismerete ugyanis hiányzott.