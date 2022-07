Békés megyében július 11-e és július 17-e között több mint 2 ezer járművezetőnél végeztek alkoholszondás ellenőrzést a rendőrök. A nem gépi meghajtású járművet vezetőknél 19 esetben, míg a gépi meghajtású járművel közlekedőknél 8 alkalommal lett pozitív a légalkoholmérés eredménye - olvasható a rendőrség tudósításában.

Az ittas járművezetés baleseti veszélyforrás, és nemcsak az ittas vezetőre, hanem a közlekedés többi résztvevőjére nézve is. Az elfogyasztott alkohol ugyanis tompíthatja az érzékelést, megnövelheti a reakcióidőt.

Ha az ittasság más szabálytalansággal, például elsőbbségadás elmulasztásával, a kanyarodási szabályok megszegésével, vagy gyorshajtással is párosul, annak akár súlyos következménye is lehet. Nemcsak az ittas közlekedő sérülhet meg, hanem vétlen áldozata is lehet egy esetlegesen bekövetkező balesetnek.

A rendőrség ezért nagyobb odafigyelést kér a járművezetőktől. Ne üljenek ittasan a volán mögé, és utasként olyan járműbe se szálljanak be, amit valaki ittasan akar vezetni! - olvasható a police.hu-n.